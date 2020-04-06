القوى العاملة تنفي صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك

كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة إن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة، من أنه سيتم صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك - غير صحيح.

وأهابت الوزارة في بيان اليوم، بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل وتسجل من 18 مارس الماضي حتى الآن من خلال موقع الوزارة - إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة حال تحديد معايير وآليات تقديم المساندة للعمالة غير المنتظمة التي تسجل بياناتها ستعلن ذلك من خلال وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفي كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.