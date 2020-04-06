الخشت: تخصيص مستشفى الشيخ زايد لعزل مصابي الجامعة بـ"كورونا" وعلاجهم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى.

وأوضح الخشت أن لجنة الإدارة الطبية للمستشفى ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، بحيث يصبح المستشفى صالحًا لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن كلية طب قصر العينى بها كوادر طبية مجهزة لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات، كما تم فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني، وطلاب بكلية تمريض؛ للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، ويجرى الآن تدريب نحو 900 طبيب امتياز و100 من كوادر التمريض.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكَّلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) والمعهد القومي للأورام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كل الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.