حدث ليلاً| وزير التعليم يتحدث عن عودة الدراسة وارتفاع إصابات كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير التعليم عن عودة الدراسة: "بالنسبة لنا السنة الدراسية خلصت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من عقد امتحان في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن 578 ألف طالب بنسبة 98% من طلاب الصف الأول الثانوي أتموا إمتحان اللغة العربية من المنزل بدون مشكلات.

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الصحة: 103 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 103 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد -19"، و7 حالات وفاة.

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طبيبة مصابة بكورونا بمعهد الأورام: تعاملت مع 20 مريضاً حتى ظهرت النتيجة

قالت طبيبة بمعهد الأورام ومصابة بفيروس كورونا، إنها لا تعلم مصدر إصابتها بالفيروس وهل جاءت من أصدقائها أم من خلال عملها بالعيادات بمعهد الأورام.

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امتحان جماعي بالتابلت.. رئيس حي المعصرة يكشف تفاصيل ضبط سنتر تعليمي للثانوية

كشف اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، عن تفاصيل ضبط سنتر تعليمي غير مرخص خالف قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

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الصحة العالمية: الإصابات بين الأطقم الطبية في مصر لا يعني وجود تقصير

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الإصابات في الأطقم الطبية لا يعني وجود تقصير، كونهم من أوائل المعرضيين للإصابة لمخالطتهم المباشرة بالحالات المصابة.

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14 يومًا بـ"عزل الصداقة".. قصة الطبيب "فيكين" محارب كورونا في أسوان

بحلول منتصف مارس الماضي جرى إبلاغ الدكتور فيكين فيكتور، أخصائي الباطنة بمستشفي حميات أسوان، رفقة عدد آخر من الأطباء بضرورة الاستعداد للالتحاق بمستشفى الصداقة المخصص لعزل الحالات المُصابة بفيروس كورونا المستجد حال الاحتياج إلى ذلك، ضمن الدفعة الأولى من الأطباء.

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ترامب: لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض كورونا.

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"نقل للمستشفى".. تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"جونسون" بعد إصابته بـ"كورونا"

كشفت الحكومة البريطانية عن تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد 19"، منذ 10 أيام.

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"بارقة أمل".. إيطاليا تكشف خطتها المقبلة لكورونا بعد تراجع نسب وفياتها

انتشر فيروس كورونا المستجد في شتى دول العالم، حاصدًا أرواح ما يقرب من 64 ألف شخص، فيما بلغت أعداد الإصابات أكثر من مليون وربع المليون إصابة، وتضررت عدة دول من الوباء الجديد، على رأسهم إيطاليا، التي سجلت ما يقرب من ربع أعداد وفيات الوباء.

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الصحة الفرنسية: وفيات فيروس كورونا اليومية تتراجع في بلادنا

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن الحصيلة اليومية لوفيات وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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للمرة الأولى.. كورونا يصيب نمر بحديقة حيوان في نيويورك

أعلنت حديفة حيوان برونكس في نيويورك الأمريكية، إصابة نمر ملايو، يبلغ من العمر 4 سنوات، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي المرة الأولى التي يصاب فيها نمر بالفيروس التاجي، وفقًا للمختبرات الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

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