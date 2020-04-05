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مصدران طبيان: اكتشاف حالة مصابة بكورونا بمستشفى مبرة مصر القديمة

10:51 م الأحد 05 أبريل 2020
مصدران طبيان: اكتشاف حالة مصابة بكورونا بمستشفى مبرة مصر القديمة

اكتشاف حالة مصابة بكورونا بمستشفى مبرة مصر القديمة

كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدران طبيان بمستشفى مبرة مصر القديمة، عن اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لمريضة تبلغ من العمر 84 سنة، وجرى نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة لاتخاذ إجراءات عزلها داخل أحد المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة لذلك.

وقال مصدر طبي مسؤول بالمستشفى لمصراوي، إنه تم نقل الحالة من المستشفى، على أن يجري أخذ مسحات من الأطقم الطبية التي خالطت الحالة المصابة غدًا الاثنين.

وأوضح مصدر ثانٍ، أن المريضة دخلت المستشفى يوم 26 مارس الماضي، لتركيب جهاز منظم لنبضات القلب، وبعد إجراء العملية ظلت في غرفة رعاية ما بعد القسطرة لعدة أيام، وكشفت التحاليل والأشعة التي أجرتها عن الاشتباه في إصابتها بكورونا، قبل أن يتم أخذ مسحة أمس الجمعة، وظهرت النتيجة إيجابية اليوم السبت.

وأضاف المصدر: "تم تطبيق العزل لأكثر من 50 شخصًا بالمستشفى في أحد الأدوار، وتم إبلاغنا بإجراء مسحات غدًا للموجودين، ومنع مغادرتهم إلى منازلهم".

اشترط المصدران عدم ذكر اسميهما، أنهما غير مخولين للحديث مع وسائل الإعلام.

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