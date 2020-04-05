أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​وزير الأوقاف يتلقى برقية عزاء من السفارة الأفغانية في وفاة حمدي زقزوق

10:47 م الأحد 05 أبريل 2020
​وزير الأوقاف يتلقى برقية عزاء من السفارة الأفغانية في وفاة حمدي زقزوق

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برقية عزاء من سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة، في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أن الرسالة جاء فيها:

"قد علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، وإننا إذ نتقدم لكم ولكافة علماء مصر بصفة عامة بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد، لنسأل الله (عز وجل) أن يغفر له، ويتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ87 عامًا، بعد صراع مع المرض. ​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف أفغانستان حمدي زقزوق

الخبر التالى:

مصدران طبيان: اكتشاف حالة مصابة بكورونا بمستشفى مبرة مصر القديمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:%40 من إصابات كورونا بمصر في إبريل.. والمعدل اليومي يعاود التصاعد (تفاعلي)