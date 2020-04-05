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الأزهر يدعو لجعل اليوم الدولي للضمير جرس إنذار لإنهاء الحروب والصراعات

04:09 م الأحد 05 أبريل 2020
الأزهر يدعو لجعل اليوم الدولي للضمير جرس إنذار لإنهاء الحروب والصراعات

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الأزهر في بيان له الأحد، بتخصيص يومٍ دوليٍّ للضمير، ليكون بمثابة جرس الإنذار الذي يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات، ووقف نزيف الدماء، وترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب.

يحتفل العالم، اليوم الأحد، بالذكرى الأولى لليوم الدولي للضمير، الذي يوافق الخامس من أبريل كل عام، والذي جاء استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وتبنتها الأمم المتحدة.

وأطلقت مبادرة اليوم الدولي للضمير في شهر أبريل 2019 بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الثالثة والسبعين مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين، وأعلنت يوم الخامس من أبريل من كل عام يومًا دوليًّا للضمير.

الأزهر الشريف اليوم الدولي للضمير خليفة بن سلمان آل خليفة البحرين

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