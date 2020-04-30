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مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة: المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال

09:47 م الخميس 30 أبريل 2020
مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة: المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له الخميس، تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار.

وتابع:"هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم، وستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور.

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مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة انفجار عبوة ناسفة مدينة بئر العبد

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