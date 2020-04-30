استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار شمال سيناء

كتب - محمد نصار:

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​