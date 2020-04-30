إطلاق اسم أمين مخازن مستشفى النجيلة المتوفى بكورونا على شارع بمطروح

كتب - محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية فيديو كونفرانس.

ووافق مجلس المحافظين، على المقترح المقدم من محافظ مطروح، الخاص بإطلاق اسم "ناجى صالح الجرارى" أمين مخازن مستشفى النجيلة المركزى، على أحد شوارع المحافظة، والذى توفى منذ أيام متأثراً باصابته بفيروس"كورونا".

من جهة أخرى، نوّه المحافظون إلى استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مؤكدين أنه لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن هناك تعاونا كاملا مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات، قائلين: "لن نترك أية مخالفة بناء، وسنتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" في التعدي على أملاك الدولة، أو البناء العشوائي".

من جانب آخر، أشار المحافظون إلى استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، قائلين : نحن حريصون على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتيسير إجراءات الصرف للمستحقين، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا بجميع المحافظات.