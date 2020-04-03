الأوقاف: إنهاء خدمة إمام بأسيوط وعامل بالدقهلية خالفا تعليمات إغلاق المساجد

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة "علي عثمان قاسم محمود" إمام وخطيب بمديرية أسيوط، لفتح مسجد الشيخ سلطان بقرية الدوير التابع لإدارة أوقاف صدفا، وإمامة المصلين في صلاة العشاء أمس الخميس.

وأنهى وزير الأوقاف خدمة "سالم سعد مصطفى" عامل بمديرية أوقاف الدقهلية المسئول عن زاوية التنعيم بناحية توريل التابعة لإدارة شرق المنصورة، لتقصيره في الإشراف على الزاوية، وعدم إحكام إغلاقها في خطبة الجمعة، بمخالفة تعليمات الوزارة مما ترتب عليه فتحها وقيام أحد الأهالي بإمامة الناس بها.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، إنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات إغلاق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضًا عدة أمور:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة لا سيئة.​