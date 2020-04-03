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للأسبوع الثاني.. مواطنون ملتزمون بقرار إغلاق المساجد في صلاة الجمعة

05:23 م الجمعة 03 أبريل 2020
للأسبوع الثاني.. مواطنون ملتزمون بقرار إغلاق المساجد في صلاة الجمعة

إغلاق المساجد في صلاة الجمعة

كتب- أسامة علي:

تصوير- روجيه أنيس:

التزم المواطنين، بقرار وزارة الأوقاف بمنع صلاة الجمعة في المساجد، للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقررت وزارة الأوقاف إغلاق المساجد، ومنع أداء صلاة الجمعة في الأسبوع الثاني على التوالي.

ورصدت عدسة "مصراوي"، صورًا لإغلاق المساجد، فيما أدى عدد من الجمهور صلاة الظهر جماعة في الساحات القريبة من المساجد.

لمشاهدة الفيديو..

إغلاق المساجد صلاة الجمعة فيروس كورونا

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