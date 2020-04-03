13 رضيعًا وفندق على البحر.. تفاصيل الحجر الصحي للعائدين من أمريكا (صور)

كتب يوسف عفيفي:

استقبل أحد الفنادق المطلة على البحر بمدينة مرسى علم السياحية صباح الجمعة، 293 مصرياً بينهم 13 رضيعًا من العائدين من مدينة واشنطن الأمريكية؛ لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان لوزارة السياحة اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يستقبل فندق آخر بالمدينة خلال اليومين المقبلين، وفد من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة أشرفت على عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأضاف أن الوفود العائدة خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها علي كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ولفت فوزي إلى الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها وتقديم وجبة الإفطار لهم.