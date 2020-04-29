أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

على متنها 142 مصريًا.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية قادمة من باريس

08:58 م الأربعاء 29 أبريل 2020
على متنها 142 مصريًا.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية قادمة من باريس

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، على متنها نحو 142 راكبًا مصريًا من العالقين في فرنسا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مطار مرسى علم، رحلة "إير كايرو" الاستثنائية القادمة من مدينة باريس وتم إنهاء إجراءات وصول الركاب واتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب وحقائبهم، وتم نقلهم إلى أحد فنادق العزل المخصصة بمدينة مرسى علم للعائدين من الخارج لقضاء مدة 14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

مطار مرسي علم الدولي وزارة الطيران المدني رحلات الطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

بمشاركة عدد من النجوم.. "مستقبل وطن" يروج لقناته الجديدة على "يوتيوب"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة