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ليس عقابا.. نائب محافظ القاهرة: نقل رئيس حي الزيتون لديوان عام المحافظة

08:26 م الأربعاء 29 أبريل 2020
ليس عقابا.. نائب محافظ القاهرة: نقل رئيس حي الزيتون لديوان عام المحافظة

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بأنه تم نقل اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون إلى ديوان عام المحافظة.

وأضاف فوزي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن إعفاء رئيس الحي من منصبه ونقله لديوان عام المحافظة ليس عقابا له.

وتابع نائب محافظ القاهرة: حتى الآن لم يتم تعيين بديل له وننتظر حركة تغييرات قيادات التنمية المحلية التي تصدر من الوزير.

محافظ القاهرة رئيس حي الزيتون حسام فوزي

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