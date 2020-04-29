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"المترو" يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا

08:25 م الأربعاء 29 أبريل 2020
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كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

مترو الانفاق تطهير المحطات فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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