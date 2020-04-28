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"الموقف القانوني".. الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل جديدة بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

08:06 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"الموقف القانوني".. الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل جديدة بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

رامز مجنون رسمي

كتب مصطفى علي

يعكف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على دراسة الموقف القانوني لقناة إم بي سي مصر، ومدى خضوعها لسلطة المجلس من عدمه، في ضوء الشكاوى وتقرير لجنة الرصد بالمجلس، بشأن برنامج رامز مجنون رسمى الذي يبث على شاشة القناة.

وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس، أن المجلس يبحث حاليا الموقف القانوني للقناة، خاصة وأن المؤسسة التابعة لها سعودية وغير خاضعة لسلطة المجلس، بينما البرنامج يبث على شاشة إم بي سي مصر التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي الخاضعة لسلطة المجلس.

وعقدت لجنتا الشكاوى والدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مشتركا اليوم لبحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج رامز مجنون رسمى بحضور المستشار القانوني للمجلس.

رامز مجنون رسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة إم بي سي مصر رمضان 2020

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