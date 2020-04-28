أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة العالمية: إيران تستحوذ على 60% من الإصابات بـ"كورونا" في شرق المتوسط

02:17 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الصحة العالمية: إيران تستحوذ على 60% من الإصابات بـ"كورونا" في شرق المتوسط

ريتشارد برنان

كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور ريتشارد برنان ، مدير الطواري الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية بضرورة التعاون بين جميع الدول لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19)، موضحا أن الإصابات في ايران تمثل نسبة 60 % من الإصابات في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم عبر تقنية "الفيديوكونفرنس" اليوم الثلاثاء، أن الدول تقوم بتقييم المخاطر التي تتعرض لها بسبب فيروس "كورونا"، وبالتالي تقوم بتخفيف التباعد الاجتماعي من عدمه.

وأكد أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن عقاقير "الكلوروكين" مؤثرة في علاج فيروس "كورونا" ( كوفيد 19 )، لافتا إلى أن هناك عددا من الدراسات التي تجري حاليا بهذا الصدد، وسيتم الكشف عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

ريتشارد برنان منظمة الصحة العالمية إيران فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

"فرض 7 مرات ومد 6".. تسلسل زمني لإعلان حالة الطوارئ في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3064895

    عدد المصابين

  • 922581

    عدد المتعافين

  • 211609

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظة واحدة فقط بلا كورونا في مصر حتى الآن.. فما هي؟