الصحة العالمية: إيران تستحوذ على 60% من الإصابات بـ"كورونا" في شرق المتوسط

كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور ريتشارد برنان ، مدير الطواري الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية بضرورة التعاون بين جميع الدول لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19)، موضحا أن الإصابات في ايران تمثل نسبة 60 % من الإصابات في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم عبر تقنية "الفيديوكونفرنس" اليوم الثلاثاء، أن الدول تقوم بتقييم المخاطر التي تتعرض لها بسبب فيروس "كورونا"، وبالتالي تقوم بتخفيف التباعد الاجتماعي من عدمه.

وأكد أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن عقاقير "الكلوروكين" مؤثرة في علاج فيروس "كورونا" ( كوفيد 19 )، لافتا إلى أن هناك عددا من الدراسات التي تجري حاليا بهذا الصدد، وسيتم الكشف عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.