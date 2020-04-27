فيديوهات غير أخلاقية.. برلماني يحذر من كارثة مجتمعية سببها تطبيقات الإنترنت

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات لنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام، وتأثير ذلك على المجتمع.

وأشار طلعت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لعدد من التطبيقات؛ إذ يتم من خلالها نشر بعض محتويات الفيديو، والتي يقدمها الشباب ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن هذه التطبيقات ونظرًا لغياب الرقابة عليها لجأ البعض إلى استغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والعادات والتقاليد المصرية؛ حيث يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا.

وتابع طلعت: وأبلغ دليل على ذلك ما ظهرت به طالبة جامعة القاهرة، والتي استغلت هذه التطبيقات في دعوة الفتيات لعمل فيديوهات للحصول على مقابل مادي.

وأكد عضو مجلس النواب أن واقعة طالبة جامعة القاهرة كشفت عن كارثة مجتمعية حقيقية تتطلب اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة آثارها السلبية.

واستطرد البرلماني: ما نشاهده عبر الإنترنت من برامج بهذا الشكل يؤكد غياب الوعي المجتمعي؛ وهو ما ينذر بكارثة حقيقية، خصوصًا أن هذه المحتويات تصل إلى جميع البيوت عبر الإنترنت؛ الأمر الذي يكون له تأثير خطير على النشء.

وطالب جون طلعت بالتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات وتشديد الرقابة على هذه التطبيقات، وحجب أي محتويات غير لائقة.

ووجه النائب رسالة إلى أولياء الأمور، قال فيها "قرَّبوا من ولادكم واعرفوا اهتماماتهم وشاركوهم ووجهوهم.. ليه نسيب أولادنا يوصلوا إلى المراحل دي؟! الوعي شيء مهم جدًّا والتواصل مع أبنائنا في المراحل العمرية المختلفة يجنبنا مشكلات كتير".