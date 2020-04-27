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الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة كاهنين في محافظتين بفيروس كورونا

12:06 ص الإثنين 27 أبريل 2020
الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة كاهنين في محافظتين بفيروس كورونا

إصابة كاهنين في محافظتين بفيروس كورونا

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصابة كاهنين في دمياط وقنا، بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من نتائج التحاليل الخاصة بهما.

وأكد القمص أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا، إصابة كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لمطرانية قنا، بفيروس كورونا المستجد.

وقال القمص أمونيوس لـ"مصراوي"، إن القمص شعر ببعض المتاعب خلال قداس خميس العهد، وحينها قلت له: "لابد أن تستريح لأنك متعب، ولأنه كان طبيبًا شعر بأنه مريض وعزل نفسه".

وأضاف: "منذ يومين اتصل بي وقالي صلِّ لي يا أبونا لأني تعبان شوية، وبالفعل أجرى تحليل كورونا وتأكدنا من إصابته بالمرض لكن حالته مستقرة الآن".

من ناحية أخرى، أكد القس بيشوي، المنسق الإعلامي لإيبارشية دمياط للأقباط الأرثوذكس، إصابة وكيل مطرانية دمياط، بفيروس كورونا، وخضوعه للعلاج في مستشفى العزل الصحي ببلطيم، مشيرًا إلى عدم ظهور أي حالات أخرى مصابة بالمرض بين كهنة الإيبارشية.

الكنيسة الأرثوذكسية إصابة كاهن فيروس كورونا

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