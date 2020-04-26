غدًا.. فوازير "سينما مصر" و"ابدأ حلمك" على يوتيوب "الثقافة"
كتب- محمد عاطف:
تبث وزارة الثقافة من خلال قناتها على موقع "يوتيوب"، في الخامسة والنصف مساء الاثنين، "مشهدًا جديدًا" من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة، رؤية وإخراج خالد جلال، من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية.
وتتوالى حلقات فوازير "سينما مصر" التي تأتي ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، وتعد أحد فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
وفي التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، والتي يقدمها البيت الفني للمسرح ممثلًا في فرقة مسرح الشباب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4534
عدد المصابين
-
1176
عدد المتعافين
-
317
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2888240
عدد المصابين
-
823623
عدد المتعافين
-
201083
عدد الوفيات
إعلان