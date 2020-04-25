برلماني: الجماعات الإرهابية تسعى للتوظيف غير الإنساني لأزمة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن الجماعات الإرهابية استغلت أزمة فيروس كورونا، وانشغال الحكومات بمكافحته، في نشر إصداراتها والأخبار الكاذبة وحث عناصرها على تنفيذ عمليات على غرار الذئاب المنفردة، وهو ما يعتبر توظيفًا غير إنسانيًا للأزمة، عبر العمل على استغلال الارتباك الحاصل على أكثر من ساحة من أجل شن عمليات إرهابية، وإضفاء طابع ديني على أزمة صحية تعاني منها أغلب المجتمعات البشرية في الوقت الراهن.

وأكد بركات أن الدولة المصرية قادرة علي المحاربة في كافه الجهات، لافتًا إلى أن عناصر الإرهاب حاولت استغلال انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لإثارة الشائعات تارة والتخطيط للعمليات الإرهابية مرة أخرى، إلا أن يقظة الجهات الأمنية بمصر أفشلت مخططاتهم.

وأضاف أن الدولة تنفذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنها تعمل على تأمين المجتمع المصري ومستمرة في مداهمة العناصر الإرهابية وإحباط محاولاتهم، ليس فقط لتنفيذ عمليات إرهابية، بل وبث الخوف في نفوس الشعب، من خلال الترويج أن الفيروس هو عقاب من الله.

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