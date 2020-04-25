غدًا.. رحلة استثنائية لإعادة مصريين عالقين في ألمانيا

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة "إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، غدًا الأحد، رحلة استثنائية جديدة إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس "كورونا المستجد".

وتعود رحلة "إيركايرو" الاستثنائية، إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء الأحد، على متنها المصريين العالقين في ألمانيا، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسيّر وزارة الطيران المدني، 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين في الخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​