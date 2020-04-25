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المحافظة: دعم موقف سيارات ميدان الجيزة بالمظلات ومقاعد الانتظار

12:39 م السبت 25 أبريل 2020
المحافظة: دعم موقف سيارات ميدان الجيزة بالمظلات ومقاعد الانتظار

دعم موقف سيارات ميدان الجيزة بالمظلات ومقاعد الانت


كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع فيسبوك، صورا لمراحل تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة.

وقالت المحافظة، تم دعم الموقف بالمظلات ومقاعد الانتظار الخاصة بالمواطنين وأنظمة تشغيل إلكترونية للتسهيل على المواطنين وتحقيق إنسياب مروري بمنطقة ميدان الجيزة.

مواقف السيارات المظلات مقاعد الانتظار ميدان الجيزة

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