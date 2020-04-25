استعلام هاتفي.. الحكومة تعلن موعد صرف الـ500 جنيه للمتخلفين عن المرحلة الأولى

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد، صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتخلفة عن موعد الصرف الماضي والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا، على مدى 5 أيام لينتهي يوم الخميس المقبل 30 أبريل الجاري.

وقال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تبدأ اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل، في إرسال رسالة نصية إلى العامل المستحق للمنحة وتخلف عن الموعد الأول للصرف لظروف ما.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن هناك رقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين.

ودعا المصدر، العامل المستحق، إلى عدم التوجه لمكتب الصرف إلا بعد التأكد من استلام الرسالة النصية بموعد ومكان الصرف، مع اصطحاب التليفون الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة.

وطلب المصدر، من العامل المستحق لصرف الـ500 جنيه، أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها حتى يتمكن من عملية الصرف، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، مع ضرورة ارتداء كمامات وقفازات وعدم التزاحم ضمانا لسلامة الجميع.

وسمحت الوزارة للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة للظروف الطارئة التي حالت الصرف للبعض بسبب التخوف من التجمعات نتيجة فيروس كورونا، بتخصيص أيام (26 و27 و28 و29 و30) أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة، على أن يتسلم المستحق مبلغ الـ500 جنيه بالبطاقة الشخصية.

وكانت الوزارة قسمت صرف المنحة خلال الأيام الماضية على مستوى الجمهورية طبقا للفئات العمرية، حيث تم في اليوم الأول الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، واليومي الثاني والثالث من سن 25 - 50 سنة واليوم الرابع حتى سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65%.

وجرى تخصيص 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات لصرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه لمدة 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وبلغ عدد الذين تقدموا على مدى أسبوعين 2 مليون مسجل على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، وبعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلى مليون و500 ألف.