كورونا في 24 ساعة| 201 إصابة جديدة بمصر.. وباحثون يستعدون لاختبار النيكوتين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

سجلت إصابات فيروس كورونا في مصر مساء أمس 201 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها، بينما توفيت 7 حالات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1075حالة.

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