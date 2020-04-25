"أحد الرجال المخلصين".. وفاة أمين مخازن مستشفى النجيلة بعد إصابته بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
نعت إدارة مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، ناجي صالح فرج الجراري، أمين المخازن بالمستشفى، الذي وافته المنية السبت، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووصفت إدارة المستشفى في بيان نشرته عبر فيسبوك اليوم، الجراري بأنه "واحد من رجال المستشفى المخلصين".
وقال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة، إن أمين مخازن المستشفى توفي متأثرا بإصابته بكورونا أثناء عمله.
وتابع: "فضل شهور بعيد عن أهله ومش هنقدر نحضر دفنته ولا عزاه ولا نشوفه في الوداع الأخير".
ودعا علام إلى الدعاء له، وأداء صلاة الغائب عليه.
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