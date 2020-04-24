مصر للطيران: 3 رحلات طيران لواشنطن وجاكرتا لعودة المصريين العالقين
القاهرة- (أ ش أ):
أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير رحلتين إلى واشنطن لعودة المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار خطة الحكومة لإعادة المواطنين بعد تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".
وتقلع الرحلة الأولى من مطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة، الأول من مايو، وتعود إلى مطار مرسى علم يوم الأحد 3 مايو.
وتقلع الرحلة الثانية من مطار القاهرة يوم 3 مايو وتعود لمرسى علم يوم الثلاثاء 5 مايو.
كما تنظم شركة "آيركايرو" رحلة لعودة العالقين المصريين في إندونسيا غدا السبت وتعود إلى مرسى علم يوم الاثنين المقبل.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3891
عدد المصابين
-
1004
عدد المتعافين
-
287
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2721354
عدد المصابين
-
748876
عدد المتعافين
-
191614
عدد الوفيات
إعلان