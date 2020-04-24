بالأرقام .. تعرف على خسائر الطيران في مصر والدول العربية بسبب كورونا

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، الخسائر التي تعرضت لها كل دولة نتيجة تعليق حركة الطيران وتوقف حركة السفر منذ فبراير الماضي وحتى الأن في أغلب دول نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وطالب "الإياتا" الحكومات بتقديم المساعدات المالية المناسبة لشركات الطيران للتغلب على الخسائر المالية والناتجة عن توقف إقلاع الرحلات بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدول للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا .

وقال "الاياتا" في أحدث تقاريره إن خسائر الدول العربية جاءت كالتالي في منطقة الشرق الأوسط :

السعودية: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 35 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي بلغت 7.2 مليار دولار، ووضع 287,500 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد السعودي تصل إلى 17.9 مليار دولار.

الإمارات: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 31 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 6.8 مليار دولار، ووضع 287,700 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإماراتي تصل إلى 23.2 مليار دولار.

مصر: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 13 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 2.2 مليار دولار، ووضع 279,800 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المصري تصل إلى 3.3 مليار دولار.

المغرب: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 11 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 1.7 مليار دولار، ووضع 499,00 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المغربي تصل إلى 4.9 مليار دولار.

الكويت: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 5.2 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي مليار دولار، ووضع 24,100 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الكويتي تصل إلى 1.6 مليار دولار.

الجزائر: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 5.8 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 0.8 مليار دولار، ووضع 169,800 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الجزائري تصل إلى 3.1 مليار دولار.

قطر: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 4.8 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 1.7 مليار دولار، ووضع 70 ألف وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد القطري تصل إلى 2.8 مليار دولار.

تونس: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 4.3 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 0.6 مليار دولار، ووضع 92,7900 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد التونسي تصل إلى 1.2 مليار دولار .

سلطنة عٌمان: انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 4.3 مليون مسافر، وخسائر في الإيرادات حوالي 0.7 مليار دولار، ووضع 51,500 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد العماني تصل إلى 1.7 مليار دولار .