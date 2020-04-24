مقترح برلماني لإعادة النظر في إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا

كتب- أحمد علي:



توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في بعض إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك في إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.



وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخصلة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التي قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لتحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التي تأثرت بهذه الجائحة".



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية علي تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء في المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول إعادة الأوضاع لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد على التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضرريين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التي من شأنها أن لا تحقق أي تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوي.