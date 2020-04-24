الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيا لحجز 1359 شقة بـ"جنة" في 6 مدن الأحد المقبل

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 26/4/2020، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 4/6/2020، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان، اليوم الجمعة، أن الخطوة الأولى (التقديم) تبدأ يوم الأحد المقبل 26/4/2020، وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء الخميس 4/6/2020، بحيث يقوم الراغب في الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.xn--com%29-gei/]www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

وفي حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومي)، وتحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة، وفي حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

وأضاف: يجب تسجيل البريد الإلكتروني خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (sms) والإيميل، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، والضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة) وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأشار إلى أن العميل يقوم بتحويل 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي سارية، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان.

وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).

وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن حجز الوحدات المطروحة من خلال الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com%29/]www.hdb-reservation.com) يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 16/6/2020، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 18/6/2020، حيث يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الاساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط)، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكداً أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).

ويتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 23/6/2020 : 22/7/2020، وفي حالة عدم استكمال إجراءات الحجز أو عدم الرغبة في حجز الوحدة السكنية يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:

- إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com%29/]www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

- يتم تنفيذ الطلب خلال "خمسة أيام عمل" من تاريخ تقديم الطلب، ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.

- يجب مراعاة ما جاء بحاﻻت إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.