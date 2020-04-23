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بعد تمديد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للنقل العام بالقاهرة

05:01 م الخميس 23 أبريل 2020
بعد تمديد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للنقل العام بالقاهرة

هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعديل مواعيد تشغيل خطوط الهيئة خلال شهر رمضان.

وقال علي، لمصراوي، اليوم الخميس: يبدأ التشغيل يوميًا من الساعة 6.30 إلى 7.30 صباحا حتى 8 مساء خلال شهر رمضان.

وأوضح رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار تعديل موعد حظر التجوال من قبل رئيس الوزراء اليوم خلال شهر رمضان ليبدأ من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحًا.

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