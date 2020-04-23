بعد تمديد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للنقل العام بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
قرر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعديل مواعيد تشغيل خطوط الهيئة خلال شهر رمضان.
وقال علي، لمصراوي، اليوم الخميس: يبدأ التشغيل يوميًا من الساعة 6.30 إلى 7.30 صباحا حتى 8 مساء خلال شهر رمضان.
وأوضح رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار تعديل موعد حظر التجوال من قبل رئيس الوزراء اليوم خلال شهر رمضان ليبدأ من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحًا.
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