السيسي: مسح طبي لفيرس سي لـ70 مليون مواطن ومبادرات الصحة لن تتوقف

كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرات الدولة ووزارة الصحة، بشأن مواجهة الفيروسات وقوائم الانتظار.

وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية: بالنسبة لمبادرت الصحة التي تم إطلاقها ما زلنا نعمل فيها ولن تنتهي بانتهاء الفيروسات وخاصة كورونا، وعلمنا خلال السنتين اللي فاتوا مسح طبي على فيروس سي لـ70 مليون مواطن وما تم اكتشافه حصل على علاج سواء صحي أو معنوي.

وتابع الرئيس: هناك 430 ألف حالة من قوائم الانتظار تم التعامل معها طبيا بالشكل المطلوب من عمليات وإجراءات طبية لكل حالة وإحنا داخلين على نصف مليون من أمراض مزمنة وتم علاجهم من القلب والكلى والكبد والعمود الفقري وأي أمراض من قوائم الاننتظار تم إنهائها ولن تتوقف الدولة ووزارة الصحة عن معالجة مواطني مصر.

وفيما يخص صحة المرأة، جرى التعامل مع 6.5 مليون إمراة في صحة الأم، ويستهدف مشروع التامين الصحي لـ5 محافظات أبرزهم جنوب سنياء والافصر وأسوان والإسماعيلية بتكلفة 32 مليار جنيه.

وتابع: بالنسبة للإجراءات الطبية في مواجهة كورونا.. الحمد لله نجحنا وهيستمر نجاحنا وعندنا أمل كبير في ربنا يحفظنا ويحفظ كل الناس، وإحنا مسئولين عن بلدنا وإن شاء الله بخير وسلام لكن مزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة.​