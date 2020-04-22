على متنها 298 شخصًا.. طائرة إجلاء المصريين العالقين بالرياض تصل مطار مرسى علم

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة مصر للطيران الاستثنائيه القادمة من مدينة الرياض، على متنها 298 مصريًا من العالقين بالمملكة العربية السعودية، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت رحلة مصر للطيران رقم MS652، أقلعت من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متجهة إلى الرياض، لعودة المصريين العالقين هناك، وعادت إلى مرسى علم، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدني، حتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.​