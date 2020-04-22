وزير الأوقاف يتلقى اتصالاً للتهنئة بحلول شهر رمضان من نظيره السعودي
كتب- محمود مصطفى:
تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتصالاً هاتفيًا من نظيره السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مهنئًا بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله (عز وجل) أن ينعم على البلدين الشقيقين بالأمن والأمان ورفع البلاء عن البلاد والعباد.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن
العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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