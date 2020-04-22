73 محطة منذ 2014.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض تنفيذ مشروعات معالجة المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الإمداد بالمياه لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأضاف الفار، خلال كلمته اليوم، على هامش افتتاح العديد من المشروعات القومية بحضور الرئيس، أنه تم وضع خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى 2037، تشترك في تنفيذها جميع الأجهزة في الدولة.

وأشار إلى أن المحور الأول لتنمية الموارد المائية، من خلال التوسع في محطات تحلية البحر، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة منذ 2014، منهم 20 محطة على أرض سيناء، حيث وصل إنتاج المياه المحلاة من مياه البحر إلى 600 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 26 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة بتكلفة 13 مليار جنيه.

وأوضح أن المحور الثاني من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 27 محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي منهم 8 على أرض سيناء.

وتابع: تم تنفيذ 18 محطة بنسبة 67% وبطاقة 400 مليون متر مكعب سنويا بتلفة 2.5 مليار جنيه.​