أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

73 محطة منذ 2014.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض تنفيذ مشروعات معالجة المياه

05:14 م الأربعاء 22 أبريل 2020
73 محطة منذ 2014.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض تنفيذ مشروعات معالجة المياه

اللواء إيهاب الفار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الإمداد بالمياه لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأضاف الفار، خلال كلمته اليوم، على هامش افتتاح العديد من المشروعات القومية بحضور الرئيس، أنه تم وضع خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى 2037، تشترك في تنفيذها جميع الأجهزة في الدولة.

وأشار إلى أن المحور الأول لتنمية الموارد المائية، من خلال التوسع في محطات تحلية البحر، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة منذ 2014، منهم 20 محطة على أرض سيناء، حيث وصل إنتاج المياه المحلاة من مياه البحر إلى 600 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 26 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة بتكلفة 13 مليار جنيه.

وأوضح أن المحور الثاني من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 27 محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي منهم 8 على أرض سيناء.

وتابع: تم تنفيذ 18 محطة بنسبة 67% وبطاقة 400 مليون متر مكعب سنويا بتلفة 2.5 مليار جنيه.​

إيهاب الفار مشروعات معالجة المياه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القوات المسلحة

الخبر التالى:

"مستعدين نخلص قدها 100 مرة".. السيسي للمستثمرين: شاركونا في مشاريع سيناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يعلق على أزمة مقال نيوتن: الكلام اللى اتقال عن سيناء مقدر