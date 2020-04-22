أديرة قبطية تعلن استمرار غلقها للوقاية من "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

جددت أديرة قبطية، تأكيدها على استمرار غلقها التام والامتناع عن استقبال أي زوار وأيضا الأفراد وأسر الآباء الرهبان وشباب الخلوة بدءًا من يوم الاثنين الماضي وحتى إشعار آخر كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، والتزاما بقرارات قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأعلن دير مارجرجس بالخطاطبة، أنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في هذه الأيام، وبناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمنع التجمعات لتقليل إمكانية انتقال المرض، فإن الدير يعلن استمرار إغلاقه التام والامتناع عن استقبال الزوار من الأفراد وأسر الآباء الرهبان وشباب الخلوة بدءًا من يوم الاثنين الماضي وحتى إشعار آخر من الكنيسة والدير، مصلين من أجل سلامة بلادنا وشعبنا وأن تمر بسلام وصحة على الجميع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.

كما أصدرت إيبارشية الفيوم وأديرتها تنويا أعلنت خلاله استمرار الغلق التام لجميع الأديرة والكنائس وجميع مرافقها بالإيبارشية، بما في ذلك أديرة الأنبا إبرآم بالعزب ورئيس الملائكة غبريال والأنبا أور بجبل النقلون في فترة الأعياد وإلى إشعار آخر.