تغيير المستهدفات.. وزيرة التخطيط تلقي بيان خطة التنمية المستدامة أمام البرلمان



كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال إلقائها بيان بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادى المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّراً بالأزمة.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.

وخلال البيان تحدثت الوزيرة بالتفصيل عن المستهدفات القطاعية والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا وكذلك مبادرات الحماية الاجتماعية ومستهدفات تحسين الصحة والتعليم في مصر .