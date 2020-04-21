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متحدث الرئاسة ينشر صور وصول المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية

10:02 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راضي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن المساعدات الطبية استقبلها الجانب الأمريكي وبحضور السفارة ومكتب الدفاع المصري بواشنطن

المساعدات الطبية الولايات المتحدة الأمريكية بسام راضي فيروس كورونا واشنطن

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