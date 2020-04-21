لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف عن بيانات أولية لدراسات عن كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن البيانات الأولية لبعض الدراسات التي أجرتها عن فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت المنظمة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء: "تشير البيانات المبكرة لبعض الدراسات التي تدعمها منظمة الصحة العالمية في العالم إلى إصابة نسبة ضئيلة نسبياً من السكان بعدوى كوفيد-19 حتى في المناطق الأكثر تضرراً".

وأضافت: "يعني ذلك أنه لا تزال نسبة كبيرة من العامة عُرضة للإصابة بالفيروس، ومن المحتمل انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى إذا تم تخفيف تدابير التباعد البدني قبل الأوان.. معاً نلزم بيوتنا".