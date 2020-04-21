أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف عن بيانات أولية لدراسات عن كورونا

08:47 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف عن بيانات أولية لدراسات عن كورونا

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن البيانات الأولية لبعض الدراسات التي أجرتها عن فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت المنظمة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء: "تشير البيانات المبكرة لبعض الدراسات التي تدعمها منظمة الصحة العالمية في العالم إلى إصابة نسبة ضئيلة نسبياً من السكان بعدوى كوفيد-19 حتى في المناطق الأكثر تضرراً".

وأضافت: "يعني ذلك أنه لا تزال نسبة كبيرة من العامة عُرضة للإصابة بالفيروس، ومن المحتمل انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى إذا تم تخفيف تدابير التباعد البدني قبل الأوان.. معاً نلزم بيوتنا".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تويتر

الخبر التالى:

"الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة