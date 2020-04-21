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المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ100 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر"

05:13 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ100 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر"

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلح

كتب - محمود مصطفى:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات الملسحة، أن رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.

وأضاف في بيان له الثلاثاء، أن تبرعات رجال القوات المسلحة لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.

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