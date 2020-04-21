المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ100 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر"

كتب - محمود مصطفى:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات الملسحة، أن رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.

وأضاف في بيان له الثلاثاء، أن تبرعات رجال القوات المسلحة لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.