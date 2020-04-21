السكة الحديد تواصل أعمال التطهير والتعقيم للقطارات

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كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن هيئة السكة الحديد، إنها واصلت أعمال تطهير وتعقيم القطارات و المحطات، ضمن الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على قيادات السكة الحديد بضرورة الاهتمام بالنظافة خصوصًا المناطق التي لا تتعرض لأشعة الشمس واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.