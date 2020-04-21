برلماني: "كورونا" أثبت ضرورة الاستثمار بالبنية التحتية التكنولوجية

كتب - أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المواجهة الشاملة من الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا، كشفت العديد من التحديات التي من الضروري أن يتم مراعاتها في المستقبل بعد تجاوز هذه المحنة، خاصة على مستوى توجيه بوصلة الاستثمارات، وضرورة أن تكون لمحاور البنية التكنولوجية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أنه كما لأزمة كورونا العديد من الإشكاليات والتداعيات السلبية، إلا أننا كدولة مصرية نستطيع أن نستغل هذا الأمر في تحويله لتحدي نجاح على أرض الواقع، والتعاطي بشكل جيد كما تعمل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل على تحويل المحنة لمنحة، ومن ثم الواقع أثبت ضرورة العمل على الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات وجذب الشركات العاملة في هذا المجال.

وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب: "كورونا أثبت ضرورة توجيه الدولة المصرية في المستقبل للعديد من الاستثمارات في تطوير ونهوض البنية التحتية التكنولوجية في مصر بصور أكبر من الأوضاع الحالية"، ومن ثم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات الرائدة في مثل هذه المجالات، وتقديم العديد من التسهيلات لهم من أجل أن تكون أكثر فاعلية.

ولفت "غلاب"، إلى أن الدولة المصرية كانت إرادتها واضحة وحاسمة تجاه بيئة الاستثمار في مصر بعد ثورة 30 يونيو، ومن ثم عملت على تطوير هذه البيئة وإزالة كافة التعقيدات والمعوقات على المستويات التنفيذية والتشريعية والسياسية، ومن ثم تحققت النتائج الإيجابية في زيادة حجم الاستثمارات بصورة مختلفة بالعديد من المجالات، ومن ثم الإرادة ستكون حاضرة وحاسمة لتطوير البيئة التكنولوجية وضخ الاستثمارات فيها بصورة أكبر بعد المرور من جائحة كورونا، خاصة أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردود أيضا على إطار الاستثمارات الأخرى.