وزير الإسكان: تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، مُمَثلاً فى جهاز تعمير القاهره الكبري، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير يستغل فترة حظر التجوال للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام.

وقال الجزار، إن مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، يبدأ مساره من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو ٥ مليارات جنيه.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن محور ترعة الزمر بطول ١٢ كم يتخللها ٧ كم كباري، و٢ كم مطالع ومنازل، منها ٣.٥ كباري دورين، أى تقريبا ١٢.٥ كم كباري، و٥ كم طرق، موضحاً أنه يتقاطع مع جميع المحاور الطولية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية، وأعمال تغيير جميع المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء - غاز - تليفونات) بطول المسار.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.