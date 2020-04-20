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رئيس جهاز دمياط الجديدة فى جولة تفقدية للتأكد من غلق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية

01:59 م الإثنين 20 أبريل 2020
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كتب-محمد عبدالناصر:

تفقد صباح اليوم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عددا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة ، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكافة المناطق الخضراء ، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م.

وأكد رئيس الجهاز إستمرار غلق الحدائق العامة، وكذا كافة المسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعا للتجمعات.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

دمياط الجديدة جولة تفقدية إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا الحظر شم النسيم

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