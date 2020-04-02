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بحضور مستشار الرئيس.. "مدبولي" يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

04:07 م الخميس 02 أبريل 2020
بحضور مستشار الرئيس.. "مدبولي" يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

ويشارك في الاجتماع مجموعة من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا محمد عوض تاج الدين فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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