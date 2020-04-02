بحضور مستشار الرئيس.. "مدبولي" يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

ويشارك في الاجتماع مجموعة من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين.