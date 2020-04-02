محافظ القاهرة: تعويض المتضررين من إزالة العقارات في مسار كوبري حلمية الزيتون

كتب - محمد نصار:

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية الواقع فى 10 ميدان ابن الحكم بعد تعويض أصحابه لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبري حلمية الزيتون الجديد، مشيرا إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضا عادلا لوقوعه في مسار الكوبري المقرر إنشاؤه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية في العاصمة.

وقال المحافظ - في تصريح له اليوم الخميس - "إن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة في مسار الكوبري بالكامل".

من جهة اخرى، قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اليوم بتفقد الأعمال الإنشائية بسوق التونسي الجديد بحضور العميد حاتم السبع رئيس حي الخليفة واللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين حيث استهدفت الزيارة الوقوف على نسبة التنفيذ بالمشروع وحث العاملين على زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الإنشاءات في الموعد المحدد وبما يساهم في إمكانية نقل السوق القديم من حي الخليفة إلى السوق الجديد الحضاري بحي البساتين.

كما تفقدت نائب المحافظ منطقة سور مجري العيون ومنطقة المدبح بحي مصر القديمة والسيدة زينب.