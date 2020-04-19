كورونا في مصر: ارتداد عكسي من ذروة الإصابات.. والوفيات ترتفع لـ 7.6% (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

عاد المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر للانخفاض بشكل حاد لأول مرة منذ 8 أيام، بتسجيل 112 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم شخص أجنبي.

وهذا هو العدد الأقل منذ يوم 10 أبريل الماضي، حين سجلت وزارة الصحة إصابة 95 شخصًا بكورونا، قبل أن ترتفع الأعداد بشكل كبير خلال هذه الفترة وصلت أقصاها أمس بـ 188 حالة، لتنكسر بذلك ذروة الإصابات المُسجلة حتى الآن.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الآن 3144 حالة، بينها 1205 حالات خلال الـ8 أيام الماضية فقط.

وفي ذات السياق، عاد المؤشر اليومي لعدد الوفيات للانخفاض من جديد مُسجلًا 15 حالة، بانخفاض 4 حالات عن أمس السبت، الذي سجل أكبر عدد وفيات يومي بـ 19 حالة.

ومع ذلك، ارتفع معدل الوفيات العام في مصر بهامش قليل ليصل إلى 7.6%، بالنظر إلى تسجيل 239 حالة إجمالًا. فيما يبلغ متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الغالبية العظمى من الوفيات فوق 50 عامًا، ويعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

كما انخفض المؤشر اليومي لحالات التعافي بخروج 31 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أمس بتسجيل 55 حالة. وإجمالًا بلغ معدل التعافي إلى الآن 23.2% بخروج 732 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيا.

ولا يزال في مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي حتى الآن 2173 حالات تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، في 14 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية.