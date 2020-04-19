إنهاء خدمة إمام أمّ الأهالي في صلاة بمحيط المسجد بالشرقية
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة "إسلام حسن محمود حسن" إمام وخطيب بإدارة العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بتجميع عدد من الأهالي وصلى بهم المغرب أمس السبت، بمحيط مسجد واحة الصالحين بالمجاورة 37 بجوار منزله.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
الخبر التالى:العزل والمعاملة المالية.. "الرعاية الصحية" ترد على استفسارات الأطقم الطبية بشأن كتابها الدوري
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان