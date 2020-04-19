أطباء: فيتامين "د" يعزز المناعة.. وشركة أدوية تتبرع بمليون جرعة للمستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد حلاوة، أستاذ الباطنة والسكر ورئيس قسم الغدد الصماء بطب عين شمس، إن فيتامين "د" من العناصر الأساسية التي تساعد جهاز المناعة، وأن الدراسات أظهرت أنه يقلل احتمالية الإصابة بالالتهابات التنفسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو كونفرانس، الذي عقدته إحدى الشركات الوطنية في مجال الصناعات الدوائية؛ لمناقشة دور فيتامين "د" في تعزيز المناعة.

وأضاف أن فيتامين "د" له دور مهم في الوظائف المناعية، وأن بعض الدراسات العلمية ربطت بين احتمالية تسبب نقص فيتامين "د" والإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما رجحت بعض الدراسات أنه عند الحصول على فيتامين "د" مع الكالسيوم، من المحتمل أن يساعد ذلك على الوقاية من أنواع معينة من السرطان.

وأوضح حلاوة أن مكملات فيتامين "د" تقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة، حيث وجد أن من يتلقون يوميًا أو أسبوعيًا مكملات فيتامين "د" كانت التأثيرات الوقائية أفضل لديهم.

من جانبه، قال الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن فيتامين "د" له العديد من الوظائف الحيوية، وإن الدراسات أظهرت أن الحصول على مكملات فيتامين "د" يقلل خطورة الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضح أنه من بين هذه الدراسات، التي أجرتها كلية الثالوث في دبلن، وكشفت أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين "د" كان لديهم انخفاضًا بنسبة 50٪ في الإصابة بالتهابات الصدر.

وتابع: جارٍ إعداد دراسة أخرى في إحدى الجامعات الأسبانية، تضم 200 مريض بـ"كوفيد 19" حول وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من الإصابة بفيروس كورونا ومستويات فيتامين "د" داخل الجسم، ومن المقرر أن تستغرق عشرة أسابيع، للتأكد من أنه يساعد في مكافحة الإصابة بكورونا.

وعن صعوبة التعرض للشمس بالتزامن مع تعليمات الدولة بالبقاء في المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علق قائلًا: ينصح بالحصول على اقراص فيتامين "د".

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات العامة بإحدى شركات الأدوية، التبرع بمليون جرعة مجانية لدعم الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وأنه جارٍ التواصل مع وزارة الصحة لتوزيعها.

وقال: فيتامين "د" من أوائل خطوط الدفاع المناعية للجسم، لافتًا إلى أن الحصول على كورس لمدة 3 أشهر يكون كافٍ في كثير من الحالات.