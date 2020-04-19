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جهاز 6 أكتوبر: إزالة مخالفة بناء بالحي الثامن وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

11:03 ص الأحد 19 أبريل 2020
جهاز 6 أكتوبر: إزالة مخالفة بناء بالحي الثامن وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

المهندس شريف الشربينى

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة مخالفة بناء بالقطعة 51 المجاورة 2 بالحي الثامن بالمدينة، ضمن جهود أجهزة المدن الجديدة لمنع مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشربيني، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفات البناء على الفور، وإحالة المخالفين للنيابه العسكرية، حيث تمثلت المخالفة في صب غرف سطح زائدة بالمخالفة للتراخيص.

وشدد على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة بصفة يومية بكافة الأحياء، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون.

شريف الشربيني جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إزالة مخالفة بناء النيابة العسكرية

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